Сычёв (Сычов) Власий Григорьев
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1824 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1824 ст.
Отец: Сычов Григорий Савельев
Мать: Сычова Матрёна Тихонова
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сычёв Павел Власов
Мать ребёнка: Сычёва Парасковья Петрова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Сычёва) Дарья Власова
Мать ребёнка: Сычёва Парасковья Петрова
Рождение ребёнка
Вычислено 1846 ст.
Сын: Сычёв Иван Власов
Мать ребёнка: Сычёва Парасковья Петрова
Рождение ребёнка
Вычислено 1849 ст.
Мать ребёнка: Сычёва Парасковья Петрова
Смерть
Неизвестно