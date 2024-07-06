Сычёв (Сычов) Власий Григорьев Вычислено 1824 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Сычёв (Сычов) Власий Григорьев

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Место рождения

Куса, Кусинский муниципальный район, Челябинская область

Дата рождения

Вычислено 1824 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

OV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1824 ст.

Отец: Сычов Григорий Савельев

Мать: Сычова Матрёна Тихонова

Куса, Кусинский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сычёва Парасковья Петрова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сычёв Павел Власов

Мать ребёнка: Сычёва Парасковья Петрова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Сычёва) Дарья Власова

Мать ребёнка: Сычёва Парасковья Петрова

Рождение ребёнка
Вычислено 1846 ст.

Сын: Сычёв Иван Власов

Мать ребёнка: Сычёва Парасковья Петрова

Куса, Кусинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1849 ст.

Сын: Сычёв Константин Власов

Мать ребёнка: Сычёва Парасковья Петрова

Куса, Кусинский муниципальный район, Челябинская область
Смерть
Неизвестно

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