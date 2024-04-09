Молчанова Лидия Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.09.1912
Дата смерти15.04.1988
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.1912
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.10.1934
Рождение ребёнка
03.05.1937
Сын: Молчанов Владимир Александрович
Отец ребёнка: Молчанов Александр Иванович
Рождение ребёнка
20.01.1939
Рождение ребёнка
28.07.1948
Рождение ребёнка
20.07.1951
Смерть
15.04.1988