Молчанова Лидия Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Молчанова Лидия Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.09.1912

Дата смерти

15.04.1988

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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1937 г.р.
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Добавил:

ДХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.1912

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Молчанов Александр Иванович

Рождение ребёнка
01.10.1934

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Молчанов Александр Иванович

Рождение ребёнка
03.05.1937

Сын: Молчанов Владимир Александрович

Отец ребёнка: Молчанов Александр Иванович

Рождение ребёнка
20.01.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Молчанов Александр Иванович

Рождение ребёнка
28.07.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Молчанов Александр Иванович

Рождение ребёнка
20.07.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Молчанов Александр Иванович

Смерть
15.04.1988

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