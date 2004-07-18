Галяутдинова Луиза Айратовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Галяутдинова Луиза Айратовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.07.2004

Пол

Женский

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.07.2004

Отец: Талыков Сергей

Мать: Шукшина Екатерина Николаевна

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