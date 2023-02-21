Ермилова Марфа Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1821 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1821 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Василиса Васильевна
Отец ребёнка: Ермилов Василий Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Никольское, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Смерть
Неизвестно