Ермилова Марфа Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ермилова Марфа Яковлевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1821 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1814 г.р.

Дети

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1821 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Василиса Васильевна

Отец ребёнка: Ермилов Василий Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ермилов Василий Иванович

Место жительства
Неизвестно
Никольское, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Смерть
Неизвестно
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