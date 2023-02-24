Куликова (Жидкова) Елена Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куликова (Жидкова) Елена Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.09.1965

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.09.1965

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.06.1987

Сын: Куликов Сергей Борисович

Отец ребёнка: Куликов Борис Ильич

Рождение ребёнка
10.03.1995

Сын: Куликов Илья Борисович

Отец ребёнка: Куликов Борис Ильич

Рождение ребёнка
14.08.2001

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Куликов Борис Ильич

Рождение ребёнка
29.07.2004

Сын: Куликов Глеб Борисович

Отец ребёнка: Куликов Борис Ильич

Рождение ребёнка
01.12.2008

Дочь: Куликова Варвара Борисовна

Отец ребёнка: Куликов Борис Ильич

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