Куликова (Жидкова) Елена Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.09.1965
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.09.1965
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.06.1987
Отец ребёнка: Куликов Борис Ильич
Рождение ребёнка
10.03.1995
Отец ребёнка: Куликов Борис Ильич
Рождение ребёнка
14.08.2001
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Куликов Борис Ильич
Рождение ребёнка
29.07.2004
Отец ребёнка: Куликов Борис Ильич
Рождение ребёнка
01.12.2008
Дочь: Куликова Варвара Борисовна
Отец ребёнка: Куликов Борис Ильич