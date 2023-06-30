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Хвостиков Антоний Стефанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.01.1897 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.01.1897 ст.

Отец: Хвостиков Степан Евлампиевич

Мать: Хвостикова Марина Николаевна

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