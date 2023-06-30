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Хвостиков Антоний Стефанович
Хвостиков Антоний Стефанович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
17.01.1897 ст.
Пол
Мужской
Отец
Хвостиков Степан (Стефан) Евлампиевич
1871 г.р.
Мать
Хвостикова (Кистиченко) Марина Николаевна
1873 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
МК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.01.1897 ст.
Отец:
Хвостиков Степан Евлампиевич
Мать:
Хвостикова Марина Николаевна
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