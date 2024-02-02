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Донцова Евдокия Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

С 1924 по 1926

Пол

Женский

Добавил:

ВC
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Михаил

Мать: не указана

Бракосочетание
С 1900 по 1905

Муж: Донцов Висарион Фёдорович

с.Лобойково Даниловского р-на Волгоградской обл.
Рождение ребёнка
24.07.1912

Дочь: Стороженко Прасковья Висарионовна

Отец ребёнка: Донцов Висарион Фёдорович

Россия п. Контребуцево Даниловский р-н
Рождение ребёнка
1917

Дочь: Анастасия Висарионовна

Отец ребёнка: Донцов Висарион Фёдорович

Рождение ребёнка
1924

Сын: Донцов Алексей Висарионович

Отец ребёнка: Донцов Висарион Фёдорович

с.Контрибуцево Даниловского р-на Волгоградской обл.
Смерть
С 1924 по 1926
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