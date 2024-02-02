Донцова Евдокия Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиС 1924 по 1926
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Михаил
Бракосочетание
С 1900 по 1905
с.Лобойково Даниловского р-на Волгоградской обл.
Рождение ребёнка
24.07.1912
Дочь: Стороженко Прасковья Висарионовна
Отец ребёнка: Донцов Висарион Фёдорович
Россия п. Контребуцево Даниловский р-н
Рождение ребёнка
1917
Дочь: Анастасия Висарионовна
Отец ребёнка: Донцов Висарион Фёдорович
Рождение ребёнка
1924
Сын: Донцов Алексей Висарионович
Отец ребёнка: Донцов Висарион Фёдорович
с.Контрибуцево Даниловского р-на Волгоградской обл.
Смерть
С 1924 по 1926