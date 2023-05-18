Куликова (Максимова) (Максимова) Анна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.11.1903
Дата смерти05.03.1976
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1903
Отец: Максимов Леонид
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.12.1925
Сын: Куликов Николай
Отец ребёнка: Куликов Алексей
Рождение ребёнка
20.09.1935
Дочь: Иванова (куликова) Пелагея
Отец ребёнка: Куликов Алексей
Рождение ребёнка
1937
Дочь: Нина
Отец ребёнка: Куликов Алексей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Куликов Алексей
Смерть
05.03.1976