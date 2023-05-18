Куликова (Максимова) (Максимова) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куликова (Максимова) (Максимова) Анна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.11.1903

Дата смерти

05.03.1976

Пол

Женский

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1903

Отец: Максимов Леонид

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.12.1925

Сын: Куликов Николай

Отец ребёнка: Куликов Алексей

Рождение ребёнка
20.09.1935

Дочь: Иванова (куликова) Пелагея

Отец ребёнка: Куликов Алексей

Рождение ребёнка
1937

Дочь: Нина

Отец ребёнка: Куликов Алексей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Куликов Алексей

Смерть
05.03.1976
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