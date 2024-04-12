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Головань Петр Федорович

Место рождения

Кривая Лука

Дата рождения

05.09.1911

Дата смерти

03.05.1913

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.09.1911

Отец: Головань Федор Григорьевич

Мать: Головань Анастасия Харитоновна

ГАДО,Ф - 265-1-9, м/к-1911г.,лист-21,зап-51
Крещение
06.09.1911
Godparents:Криволукские крестьяне: Иван Федорович Захаренко и Савелия Доминианова жена-Параскева Михайловна
Смерть
03.05.1913
Причина смерти: Болезнь - диарея | ГАДО , Ф - 265-1-9, м/к-1913г.,лист-161,зап-10
Похороны
05.05.1913
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