Головань Петр Федорович
Место рождения
Дата рождения05.09.1911
Дата смерти03.05.1913
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.09.1911
ГАДО,Ф - 265-1-9, м/к-1911г.,лист-21,зап-51
Крещение
06.09.1911
Godparents:Криволукские крестьяне: Иван Федорович Захаренко и Савелия Доминианова жена-Параскева Михайловна
Смерть
03.05.1913
Причина смерти: Болезнь - диарея | ГАДО , Ф - 265-1-9, м/к-1913г.,лист-161,зап-10
Похороны
05.05.1913