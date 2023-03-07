Рыдзелев Иван Маркович
Место рождения
Дата рождения14.02.1859
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
14.02.1859
Восприемники: казак Григорий Федорович Золотов и казачка Акулина Ивановна Вычислено. Взят возраст из Исповедной росписи станицы Усть-Лабинская за 1860 и 1863год. РГВИА ф.14877 о.1. д.4255
Крещение
14.02.1859
Восприемники: казак Григорий Федорович Золотов и казачка Акулина Ивановна Священник А. Островский
Бракосочетание
15.01.1878
Жених казак И.М. Рыдзелев 19л(1859), невеста казачья дочь К.П. Соловьева 19л(1859). Оба первым браком. Поручители по жениху: казаки Алексей Щеглов и Семен Калбаскин, по невесте: урядник Роман Рыдзеле... Показать все
Рождение ребёнка
01.04.1889
Дочь: Коляда Александра Ивановна
Мать ребёнка: Рыдзелева Ксения Павловна
Восприемники: казак Стефан Никифорович Чепелев и казачка Матрена Герасимовна Чмырева
Рождение ребёнка
18.02.1891
Дочь: Рыдзелева Мария Ивановна
Мать ребёнка: Рыдзелева Ксения Павловна
Восприемники: Орловской губернии Елецкого уезда села??? крестьянин Петр Григорьевич Брежнев и казачка ст. Усть-Лабинской Мария Федотовна Земцова
Рождение ребёнка
07.04.1893
Сын: Рыдзелева Агафья Ивановна
Мать ребёнка: Рыдзелева Ксения Павловна
Восприемники: Харьковской губ. Старобытского уезда села Бахметьева крестьянин Михаил Игнатович Редпещев и жена казака сь. Усть-Лабинской Мария Федотовна Земовцова
Рождение ребёнка
17.02.1896
Дочь: Рыдзелева Марфа Ивановна
Мать ребёнка: Рыдзелева Ксения Павловна
Восприемники: Воронежской губ. Бирюченского уезда Верхнелубянской волости и села крестьянин Алексей Прокопиевич Кравченко и жена казака Мария Ивановна Лазарева
Рождение ребёнка
01.09.1903
Мать ребёнка: Рыдзелева Ксения Павловна
Восприемники: Воронежской губ. крестьянин Алексей Прокопьевич Кравченко и жена казака Мария Зимовцева
Смерть
Неизвестно