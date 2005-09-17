Копнинская (Трушина) Лидия
Место рождения
Дата рождения01.07.1926
Дата смерти17.09.2005
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1926
Отец: Трушин Григорий
Мать: Трушин Ефросинья
Рождение ребёнка
28.11.1948
Дочь: Яшнова Людмила
Отец ребёнка: Копнинский Дмитрий Ильин
Рождение ребёнка
1953
Сын: Копнинский Александр
Отец ребёнка: Копнинский Дмитрий Ильин
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
17.09.2005
Похороны
Неизвестно
Ваганьковское кладбище