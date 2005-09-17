Копнинская (Трушина) Лидия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Копнинская (Трушина) Лидия

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

01.07.1926

Дата смерти

17.09.2005

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1926

Отец: Трушин Григорий

Мать: Трушин Ефросинья

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
28.11.1948

Дочь: Яшнова Людмила

Отец ребёнка: Копнинский Дмитрий Ильин

Рождение ребёнка
1953

Сын: Копнинский Александр

Отец ребёнка: Копнинский Дмитрий Ильин

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Копнинский Дмитрий Ильин

Смерть
17.09.2005
Москва, город федерального значения Москва
Похороны
Неизвестно
Ваганьковское кладбище
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