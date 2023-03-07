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Лаговский Иван Аркадьевич

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Место рождения

Кострома, город Кострома, Костромская область

Дата рождения

08.09.1889

Дата смерти

03.07.1941

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.1889

Отец: не указан

Мать: не указана

Кострома, город Кострома, Костромская область
Место жительства
С 1889 по 1908
Кострома, город Кострома, Костромская область
Место жительства
С 1908 по 1913
г. Киев, Киевский уезд Киевской губернии
Место жительства
С 1913
г. Екатеринослав, Екатеринославский уезд Екатеринославской губернии
Место жительства
С 1933 по 1940
г. Тарту, Эстония
Место жительства
С 1940 по 1941
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
03.07.1941
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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