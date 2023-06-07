Башмакова Кира Вадимонва — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Башмакова Кира Вадимонва

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1983 г.р.

Мать

1980 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

КБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Вадим Викторович

Мать: Ольга Анатольевна

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