(Хархавнева) Пелагея
Место рождениясело Пятницкое, Уярского района Красноярского края
Дата рождения24.04.1912
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.04.1912
Отец: Харховнев Сергей
Мать: Василиса Васильевна
село Пятницкое, Уярского района Красноярского края
Рождение ребёнка
1934
Сын: Петрашин Василий
Отец ребёнка: Петрашин Владимир Илларионович
Рождение ребёнка
1936
Сын: Петрашин Иван
Отец ребёнка: Петрашин Владимир Илларионович
Рождение ребёнка
1946
Сын: Петрашин Виктор
Отец ребёнка: Петрашин Владимир Илларионович
Рождение ребёнка
11.09.1948
Дочь: Лидия
Отец ребёнка: Петрашин Владимир Илларионович
Рождение ребёнка
1953
Сын: Петрашин Сергей
Отец ребёнка: Петрашин Владимир Илларионович