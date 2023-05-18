(Хархавнева) Пелагея — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Хархавнева) Пелагея

Место рождения

село Пятницкое, Уярского района Красноярского края

Дата рождения

24.04.1912

Пол

Женский

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.04.1912

Отец: Харховнев Сергей

Мать: Василиса Васильевна

село Пятницкое, Уярского района Красноярского края
Рождение ребёнка
1934

Сын: Петрашин Василий

Отец ребёнка: Петрашин Владимир Илларионович

Рождение ребёнка
1936

Сын: Петрашин Иван

Отец ребёнка: Петрашин Владимир Илларионович

Рождение ребёнка
1946

Сын: Петрашин Виктор

Отец ребёнка: Петрашин Владимир Илларионович

Рождение ребёнка
11.09.1948

Дочь: Лидия

Отец ребёнка: Петрашин Владимир Илларионович

Рождение ребёнка
1953

Сын: Петрашин Сергей

Отец ребёнка: Петрашин Владимир Илларионович

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