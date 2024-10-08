Пономарев Степан — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пономарев Степан

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЛШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пономарев Леонтий Степанович

Мать ребёнка: не указана

Первунова, Талицкий, Свердловская область
Рождение ребёнка
1764

Сын: Пономарев Фрол Степанович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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