Савинкова Александра Демьяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Савинкова Александра Демьяновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.10.1903

Дата смерти

?.11.1987

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.10.1903

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.08.1929

Сын: Савинков Григорий Александрович

Отец ребёнка: не указан

Сорокино, Пономарёвский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
?.11.1987
Пашковская, Екатеринодарский уезд
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