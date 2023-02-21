Савинкова Александра Демьяновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.10.1903
Дата смерти?.11.1987
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.10.1903
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.08.1929
Сын: Савинков Григорий Александрович
Отец ребёнка: не указан
Сорокино, Пономарёвский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
?.11.1987
Пашковская, Екатеринодарский уезд