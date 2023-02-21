Иванов Николай Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.05.1953
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1953
Бракосочетание
30.11.1975
Смолиговка, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
01.03.1976
Дочь: Игнатенкова Лукашова Лариса Николаевна
Мать ребёнка: Иванова Татьяна Алексеевна
Рождение ребёнка
22.05.1980
Сын: Иванов Дмитрий Николаевич
Мать ребёнка: Иванова Татьяна Алексеевна