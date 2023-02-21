Иванов Николай Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванов Николай Дмитриевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.05.1953

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1953

Отец: Иванов Дмитрий Киреевич

Мать: Фролова Иванова Мария Никитична

Бракосочетание
30.11.1975

Жена: Иванова Татьяна Алексеевна

Смолиговка, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
01.03.1976

Дочь: Игнатенкова Лукашова Лариса Николаевна

Мать ребёнка: Иванова Татьяна Алексеевна

Смоленск, город Смоленск, Смоленская область
Рождение ребёнка
22.05.1980

Сын: Иванов Дмитрий Николаевич

Мать ребёнка: Иванова Татьяна Алексеевна

Смоленск, город Смоленск, Смоленская область
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