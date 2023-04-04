Устинья Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Устинья Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1823

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1857

Сын: Зачупейко Филипп Емельянов

Отец ребёнка: Зачупейко Емельян

Кувшин, Подгоренский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1865

Сын: Зачупейко Яков Емельянов

Отец ребёнка: Зачупейко Емельян

Смерть
Неизвестно
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