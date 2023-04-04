Устинья Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1823
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1857
Сын: Зачупейко Филипп Емельянов
Отец ребёнка: Зачупейко Емельян
Кувшин, Подгоренский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1865
Отец ребёнка: Зачупейко Емельян
Смерть
Неизвестно