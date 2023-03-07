Ефимов Фёдор Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ефимов Фёдор Васильевич

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Место рождения

Семенов, Семеновский, Нижегородская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1881 г.р.

Мать

1882 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ефимов Василий Иванович

Мать: Ефимова Агапия Осиповна

Семенов, Семеновский, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
Семенов, Семеновский, Нижегородская область
Похороны
Неизвестно
Семенов, Семеновский, Нижегородская область
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