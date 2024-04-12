Кукушкина (Коровинская) Зоя Александровна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
11.11.1970
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кукушкин Владимир Евгеньевич
Рождение ребёнка
03.04.1975
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кукушкин Владимир Евгеньевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
г. Кинешма
Смерть
Неизвестно