Кукушкина (Коровинская) Зоя Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кукушкина (Коровинская) Зоя Александровна

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Место рождения

Кинешма, Кинешма, Ивановская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

1946 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Коровинский Александрович Васильевич

Мать: Коровинская Галина Григорьевна

Кинешма, Кинешма, Ивановская область
Рождение ребёнка
11.11.1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кукушкин Владимир Евгеньевич

Кинешма, Кинешма, Ивановская область
Рождение ребёнка
03.04.1975

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кукушкин Владимир Евгеньевич

Кинешма, Кинешма, Ивановская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кукушкин Владимир Евгеньевич

Место жительства
Неизвестно
Кинешма, Кинешма, Ивановская область
г. Кинешма
Смерть
Неизвестно
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