Цхай (Нугманова) Карина Альжановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.08.1978
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
18.05.2004
Дочь: Цхай Анжелина Евгеньевна
Отец ребёнка: Цхай Евгений Владимирович
Рождение ребёнка
06.05.2008
Отец ребёнка: Цхай Евгений Владимирович
Рождение ребёнка
26.09.2013
Отец ребёнка: Цхай Евгений Владимирович
Бракосочетание
Неизвестно