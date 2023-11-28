Цхай (Нугманова) Карина Альжановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Цхай (Нугманова) Карина Альжановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.08.1978

Пол

Женский

Добавил:

ДЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.08.1978

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.05.2004

Дочь: Цхай Анжелина Евгеньевна

Отец ребёнка: Цхай Евгений Владимирович

Рождение ребёнка
06.05.2008

Сын: Цхай Давид Евгеньевич

Отец ребёнка: Цхай Евгений Владимирович

Рождение ребёнка
26.09.2013

Сын: Цхай Даниил Евгеньевич

Отец ребёнка: Цхай Евгений Владимирович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Цхай Евгений Владимирович

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