Агафья Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Бракосочетание
12.06.1831
Муж: Иван Алексеев
Нижневасильевское (Московская Губ., Рузский уезд, село Васильевское) | ф.607, оп.2, д.3 (1830-1837) | <p> Normal 0 false false false RU X-NONE X-NONE ... Показать все
Рождение ребёнка
10.11.1837
Сын: Григорий Иванов
Отец ребёнка: Иван Алексеев
ф.607, оп. 2, д.4 (1837-1843 Метрические Васильевского) | Метрическая книга ц. Рождества Богородицы с. Васильевского 1837-1843г.г.
Смерть
Неизвестно