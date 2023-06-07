Агафья Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Агафья Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1798 г.р.

Дети

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
12.06.1831

Муж: Иван Алексеев

Нижневасильевское, Истра, Московская область
Нижневасильевское (Московская Губ., Рузский уезд, село Васильевское) | ф.607, оп.2, д.3 (1830-1837) | <p> Normal 0 false false false RU X-NONE X-NONE ... Показать все
Рождение ребёнка
10.11.1837

Сын: Григорий Иванов

Отец ребёнка: Иван Алексеев

Нижневасильевское, Истра, Московская область
ф.607, оп. 2, д.4 (1837-1843 Метрические Васильевского) | Метрическая книга ц. Рождества Богородицы с. Васильевского 1837-1843г.г.
Смерть
Неизвестно
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