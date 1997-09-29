Марков Яков Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.11.1930
Дата смерти29.09.1997
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1930
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.02.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Маркова Римма Владимировна
Яблонка, Валдайский муниципальный район, Новгородская область
Смерть
29.09.1997