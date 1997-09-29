Марков Яков Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марков Яков Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.11.1930

Дата смерти

29.09.1997

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1930

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.02.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Маркова Римма Владимировна

Яблонка, Валдайский муниципальный район, Новгородская область
Смерть
29.09.1997
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