Устинья Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Устинья Петрова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1771

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1801

Дочь: Матрена Терентьева

Отец ребёнка: Терентий Мартинов

Рождение ребёнка
1804

Дочь: Дарья Терентьева

Отец ребёнка: Терентий Мартинов

Рождение ребёнка
1808

Дочь: Мавра Терентьева

Отец ребёнка: Терентий Мартинов

Рождение ребёнка
1813

Дочь: Авдотья Терентьева

Отец ребёнка: Терентий Мартинов

Рождение ребёнка
1815

Дочь: Авдотья Терентьева

Отец ребёнка: Терентий Мартинов

Работа или профессия
Неизвестно
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