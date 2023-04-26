Устинья Петрова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1771
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1801
Дочь: Матрена Терентьева
Отец ребёнка: Терентий Мартинов
Рождение ребёнка
1804
Дочь: Дарья Терентьева
Отец ребёнка: Терентий Мартинов
Рождение ребёнка
1808
Дочь: Мавра Терентьева
Отец ребёнка: Терентий Мартинов
Рождение ребёнка
1813
Дочь: Авдотья Терентьева
Отец ребёнка: Терентий Мартинов
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Авдотья Терентьева
Отец ребёнка: Терентий Мартинов
Работа или профессия
Неизвестно