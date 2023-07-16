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Земцовский Иван Тимофеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1821

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: Земцовский Тимофей Алексеевич

Мать: Земцовская Васса

Бракосочетание
11.04.1849 ст.

Жена: Земцовская (Галашева) Параскева Алексеевна

сочетался первым браком
Рождение ребёнка
16.01.1850 ст.

Сын: Земцовский Максим Иванович

Мать ребёнка: Земцовская (Галашева) Параскева Алексеевна

Бракосочетание
07.07.1850

Жена: Земцовская (Пономарёва) Васса Афанасьевна

сочетался вторым браком
Смерть
Неизвестно

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