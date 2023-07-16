Земцовский Иван Тимофеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1821
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Отец: Земцовский Тимофей Алексеевич
Мать: Земцовская Васса
Бракосочетание
11.04.1849 ст.
сочетался первым браком
Рождение ребёнка
16.01.1850 ст.
Сын: Земцовский Максим Иванович
Мать ребёнка: Земцовская (Галашева) Параскева Алексеевна
Бракосочетание
07.07.1850
сочетался вторым браком
Смерть
Неизвестно