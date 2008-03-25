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Бражников Иван Борисович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.08.1936

Дата смерти

25.03.2008

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.08.1936

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.07.1957

Дочь: Чуканова Татьяна Ивановна

Мать ребёнка: Бражникова Ирина Уплавовна

Рождение ребёнка
17.08.1963

Сын: Бражников Александр Иванович

Мать ребёнка: Бражникова Ирина Уплавовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бражникова Ирина Уплавовна

Смерть
25.03.2008
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