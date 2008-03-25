Бражников Иван Борисович
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.08.1936
Дата смерти25.03.2008
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.08.1936
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.07.1957
Дочь: Чуканова Татьяна Ивановна
Мать ребёнка: Бражникова Ирина Уплавовна
Рождение ребёнка
17.08.1963
Сын: Бражников Александр Иванович
Мать ребёнка: Бражникова Ирина Уплавовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
25.03.2008