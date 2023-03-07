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Деньков Мамон Никитович

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Место рождения

Шапорева-Буда, Пирянская волость, Мстиславский уезд

Дата рождения

Около 1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1860 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1870 г.р.

Дети

Добавил:

ВГ
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1870

Отец: Деньков Никита

Мать: не указана

Шапорева-Буда, Пирянская волость, Мстиславский уезд
Рождение ребёнка
Между 1885 и 1895

Дочь: Авгинья Мамоновна

Мать ребёнка: Денькова Татьяна

Рождение ребёнка
Около 1891

Дочь: Гаврикова Домна Мамоновна

Мать ребёнка: Денькова Татьяна

Шапорева-Буда, Пирянская волость, Мстиславский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Денькова Татьяна

Смерть
Неизвестно
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