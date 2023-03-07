Деньков Мамон Никитович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1870
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1870
Отец: Деньков Никита
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Между 1885 и 1895
Дочь: Авгинья Мамоновна
Мать ребёнка: Денькова Татьяна
Рождение ребёнка
Около 1891
Дочь: Гаврикова Домна Мамоновна
Мать ребёнка: Денькова Татьяна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Денькова Татьяна
Смерть
Неизвестно