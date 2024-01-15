Екатерина Андреева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1817
Дата смертиДо 1872
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1839
Сын: Груздев Павел Петров
Отец ребёнка: Груздев Пётр Андреев
Рождение ребёнка
19.06.1846
Сын: Груздев Иван Петров
Отец ребёнка: Груздев Пётр Андреев
Рождение ребёнка
1846
Отец ребёнка: Груздев Пётр Андреев
Рождение ребёнка
1851
Сын: Груздев Иосиф (Осип) Петров
Отец ребёнка: Груздев Пётр Андреев
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Авдотья Петрова
Отец ребёнка: Груздев Пётр Андреев
Рождение ребёнка
10.10.1855
Отец ребёнка: Груздев Пётр Андреев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Груздев Пётр Андреев
Смерть
До 1872