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Екатерина Андреева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1817

Дата смерти

До 1872

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1839

Сын: Груздев Павел Петров

Отец ребёнка: Груздев Пётр Андреев

Хрустово, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
19.06.1846

Сын: Груздев Иван Петров

Отец ребёнка: Груздев Пётр Андреев

Хрустово, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
1846

Сын: Груздев Василий Петров

Отец ребёнка: Груздев Пётр Андреев

Хрустово, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
1851

Сын: Груздев Иосиф (Осип) Петров

Отец ребёнка: Груздев Пётр Андреев

Хрустово, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
1854

Дочь: Авдотья Петрова

Отец ребёнка: Груздев Пётр Андреев

Хрустово, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
10.10.1855

Сын: Груздев Арсений Петров

Отец ребёнка: Груздев Пётр Андреев

Хрустово, Свердловский район, Северный край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Груздев Пётр Андреев

Смерть
До 1872
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