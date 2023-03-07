Гоголев Роман Григорьевич
Место рождения
Дата рождения14.03.1983
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1983
Бракосочетание
18.07.2008
Рождение ребёнка
29.08.2009
Дочь: Гоголева Дарина Романовна
Мать ребёнка: Гоголева Наталия Васильевна
Рождение ребёнка
02.09.2011
Дочь: Гоголева Василина Романовна
Мать ребёнка: Гоголева Наталия Васильевна
Рождение ребёнка
28.09.2016
Дочь: Гоголева Евдокия Романовна
Мать ребёнка: Гоголева Наталия Васильевна
Шахунья, город Шахунья, Нижегородская область