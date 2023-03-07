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Гоголев Роман Григорьевич

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Место рождения

Пижма, Тоншаевский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

14.03.1983

Пол

Мужской

Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1983

Отец: Гоголев Григорий Григорьевич

Мать: Гоголева Ольга Анатольевна

Пижма, Тоншаевский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
18.07.2008

Жена: Гоголева Наталия Васильевна

Пижма, Тоншаевский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
29.08.2009

Дочь: Гоголева Дарина Романовна

Мать ребёнка: Гоголева Наталия Васильевна

Пижма, Тоншаевский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
02.09.2011

Дочь: Гоголева Василина Романовна

Мать ребёнка: Гоголева Наталия Васильевна

Пижма, Тоншаевский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
28.09.2016

Дочь: Гоголева Евдокия Романовна

Мать ребёнка: Гоголева Наталия Васильевна

Шахунья, город Шахунья, Нижегородская область
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