Евдокия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ирина Петровна
Отец ребёнка: Петр Мартьянович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Григорий Петрович
Отец ребёнка: Петр Мартьянович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Петр Мартьянович
Смерть
Неизвестно