Зайцева (Горматова) Евдокия Сидоровна
Место рожденияВыползово, 443543, Россия
Дата рождения21.02.1871
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Отец: Горматов Сидор Моисеевич
Мать: Горматов Анна Трофимовна
Сын: Зайцев Андрей Афанасьевич
Отец ребёнка: Зайцев Афанасий Иванович
Отец ребёнка: Зайцев Афанасий Иванович
Дочь: Александра Афанасьевна
Отец ребёнка: Зайцев Афанасий Иванович
Дочь: Анна Афанасьевна
Отец ребёнка: Зайцев Афанасий Иванович
Отец ребёнка: Зайцев Афанасий Иванович
Сын: Зайцев Кузьма Афанасьевич
Отец ребёнка: Зайцев Афанасий Иванович
Сын: Зайцев Алексей Афанасьевич
Отец ребёнка: Зайцев Афанасий Иванович
Отец ребёнка: Зайцев Афанасий Иванович
Дочь: Анна Афанасьевна
Отец ребёнка: Зайцев Афанасий Иванович
Сын: Зайцев Василий Афанасьевич
Отец ребёнка: Зайцев Афанасий Иванович
Сын: Зайцев Степан Афанасьевич
Отец ребёнка: Зайцев Афанасий Иванович
Сын: Зайцев Николай Афанасьевич
Отец ребёнка: Зайцев Афанасий Иванович
Сын: Зайцев Федор Фёдор
Отец ребёнка: Зайцев Афанасий Иванович
Дочь: Дарья Афанасьевна
Отец ребёнка: Зайцев Афанасий Иванович
Сын: Зайцев Василий Афанасьевич
Отец ребёнка: Зайцев Афанасий Иванович