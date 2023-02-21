Зайцева (Горматова) Евдокия Сидоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зайцева (Горматова) Евдокия Сидоровна

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Место рождения

Выползово, 443543, Россия

Дата рождения

21.02.1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.02.1871

Отец: Горматов Сидор Моисеевич

Мать: Горматов Анна Трофимовна

Выползово, 443543, Россия
Бракосочетание
12.02.1888

Муж: Зайцев Афанасий Иванович

Подгоры, 443543, Россия
Рождение ребёнка
29.11.1888

Сын: Зайцев Андрей Афанасьевич

Отец ребёнка: Зайцев Афанасий Иванович

Выползово, 443543, Россия
Рождение ребёнка
08.12.1890

Сын: Зайцев Данил Афанасьевич

Отец ребёнка: Зайцев Афанасий Иванович

Выползово, 443543, Россия
Рождение ребёнка
18.04.1892

Дочь: Александра Афанасьевна

Отец ребёнка: Зайцев Афанасий Иванович

Выползово, 443543, Россия
Рождение ребёнка
27.01.1894

Дочь: Анна Афанасьевна

Отец ребёнка: Зайцев Афанасий Иванович

Выползово, 443543, Россия
Рождение ребёнка
12.06.1896

Сын: Зайцев Тихон Афанасьевич

Отец ребёнка: Зайцев Афанасий Иванович

Выползово, 443543, Россия
Рождение ребёнка
29.10.1897

Сын: Зайцев Кузьма Афанасьевич

Отец ребёнка: Зайцев Афанасий Иванович

Выползово, 443543, Россия
Рождение ребёнка
06.03.1900

Сын: Зайцев Алексей Афанасьевич

Отец ребёнка: Зайцев Афанасий Иванович

Vypolzovo, Samarskaya Oblast', Russia
Рождение ребёнка
08.06.1902

Сын: Зайцев Иван Афанасьевич

Отец ребёнка: Зайцев Афанасий Иванович

Выползово, 443543, Россия
Рождение ребёнка
25.08.1904

Дочь: Анна Афанасьевна

Отец ребёнка: Зайцев Афанасий Иванович

Выползово, 443543, Россия
Рождение ребёнка
23.03.1906

Сын: Зайцев Василий Афанасьевич

Отец ребёнка: Зайцев Афанасий Иванович

Выползово, 443543, Россия
Рождение ребёнка
23.03.1906

Сын: Зайцев Степан Афанасьевич

Отец ребёнка: Зайцев Афанасий Иванович

Выползово, 443543, Россия
Рождение ребёнка
1908

Сын: Зайцев Николай Афанасьевич

Отец ребёнка: Зайцев Афанасий Иванович

Выползово
Рождение ребёнка
17.12.1910

Сын: Зайцев Федор Фёдор

Отец ребёнка: Зайцев Афанасий Иванович

Выползово, 443543, Россия
Рождение ребёнка
17.03.1912

Дочь: Дарья Афанасьевна

Отец ребёнка: Зайцев Афанасий Иванович

Выползово, 443543, Россия
Рождение ребёнка
15.01.1915

Сын: Зайцев Василий Афанасьевич

Отец ребёнка: Зайцев Афанасий Иванович

Выползово, 443543, Россия
Смерть
Неизвестно
Выползово, 443543, Россия
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