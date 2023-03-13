Панкова Анна Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Панкова Анна Андреевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.10.1917

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1917

Отец: не указан

Мать: Агафья Яковлевна

Рождение ребёнка
08.04.1941

Сын: Вельмякин Игорь Георгиевич

Отец ребёнка: Вельмякин Георгий Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вельмякин Владимир Георгиевич

Отец ребёнка: Вельмякин Георгий Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вельмякин Роберт Георгиевич

Отец ребёнка: Вельмякин Георгий Федорович

Смерть
Неизвестно
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