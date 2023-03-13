Панкова Анна Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.10.1917
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1917
Отец: не указан
Мать: Агафья Яковлевна
Рождение ребёнка
08.04.1941
Сын: Вельмякин Игорь Георгиевич
Отец ребёнка: Вельмякин Георгий Федорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Вельмякин Владимир Георгиевич
Отец ребёнка: Вельмякин Георгий Федорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Вельмякин Роберт Георгиевич
Отец ребёнка: Вельмякин Георгий Федорович
Смерть
Неизвестно