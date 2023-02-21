Боровикова (Добедченкова) Наталья Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБоровикова (Добедченкова) Наталья Матвеевна

Боровикова (Добедченкова) Наталья Матвеевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.09.1908

Сын: Боровиков Александр Никитьевич

Отец ребёнка: Боровиков Никита Евменович

Мирское, Смоленский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
05.04.1913

Дочь: Фролова Иванова Мария Никитична

Отец ребёнка: Боровиков Никита Евменович

Рождение ребёнка
18.10.1915

Сын: Боровиков Алексей Никитьевич

Отец ребёнка: Боровиков Никита Евменович

Мирское, Смоленский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
13.10.1918

Дочь: Ануфриева Анна Никитична

Отец ребёнка: Боровиков Никита Евменович

Рождение ребёнка
19.08.1922

Дочь: Боровикова Мария Никитична

Отец ребёнка: Боровиков Никита Евменович

Рождение ребёнка
1924

Дочь: Повадырева Татьяна Никитична

Отец ребёнка: Боровиков Никита Евменович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Боровиков Иван Никитьевич

Отец ребёнка: Боровиков Никита Евменович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Боровиков Никита Евменович

Смерть
Неизвестно
Анцифорово, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close