Боровикова (Добедченкова) Наталья Матвеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.09.1908
Сын: Боровиков Александр Никитьевич
Отец ребёнка: Боровиков Никита Евменович
Рождение ребёнка
05.04.1913
Дочь: Фролова Иванова Мария Никитична
Отец ребёнка: Боровиков Никита Евменович
Рождение ребёнка
18.10.1915
Сын: Боровиков Алексей Никитьевич
Отец ребёнка: Боровиков Никита Евменович
Рождение ребёнка
13.10.1918
Дочь: Ануфриева Анна Никитична
Отец ребёнка: Боровиков Никита Евменович
Рождение ребёнка
19.08.1922
Дочь: Боровикова Мария Никитична
Отец ребёнка: Боровиков Никита Евменович
Рождение ребёнка
1924
Дочь: Повадырева Татьяна Никитична
Отец ребёнка: Боровиков Никита Евменович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Боровиков Иван Никитьевич
Отец ребёнка: Боровиков Никита Евменович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Анцифорово, Руднянский муниципальный район, Смоленская область