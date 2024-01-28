Листикова Ольга Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Листикова Ольга Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.05.1959

Пол

Женский

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.05.1959

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Листиков Александр Михайлович

Отец ребёнка: Листиков Михаил Викторович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Листиков Михаил Викторович

Рождение ребёнка
21.06.1980

Дочь: Листикова Наталья Михайловна

Отец ребёнка: Листиков Михаил Викторович

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