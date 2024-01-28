Листикова Ольга Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.05.1959
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.05.1959
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Листиков Александр Михайлович
Отец ребёнка: Листиков Михаил Викторович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
21.06.1980
Дочь: Листикова Наталья Михайловна
Отец ребёнка: Листиков Михаил Викторович