Шарыгин Родион Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шарыгин Родион Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1795

Дата смерти

1850

Пол

Мужской

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795

Отец: Шарыгин Яков Васильевич

Мать: Шарыгина Василиса Ивановна

Рождение ребёнка
1816

Дочь: Анна Родионовна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1818

Дочь: Марья Родиолновна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1819

Сын: Шарыгин Егор Родионович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1820

Дочь: Маремьяна Родионовна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1823

Дочь: Аксинья Родионовна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1825

Дочь: Евдокия Родионовна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1827

Дочь: Анна Родионовна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1829

Дочь: Марфа Родионовна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1836

Сын: Шарыгин Дмитрий Родионович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1839

Сын: Шарыгин Михайло Родионович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1848

Сын: Шарыгин Иван Родионович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
1850
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