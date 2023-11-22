Шарыгин Родион Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1795
Дата смерти1850
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795
Рождение ребёнка
1816
Дочь: Анна Родионовна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1818
Дочь: Марья Родиолновна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1819
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Маремьяна Родионовна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1823
Дочь: Аксинья Родионовна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Евдокия Родионовна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Анна Родионовна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Марфа Родионовна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1836
Сын: Шарыгин Дмитрий Родионович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1839
Сын: Шарыгин Михайло Родионович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1848
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
1850