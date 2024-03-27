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Орлов Хайдар Фатехович

Место рождения

Горьковская обл., Краснооктябрьский р-н, д. Камкино

Дата рождения

04.01.1922

Дата смерти

2010

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.01.1922

Отец: Орлов Фатех

Мать: Орлова Мялика

Горьковская обл., Краснооктябрьский р-н, д. Камкино
Рождение ребёнка
14.05.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Зайтюна Хасаиновна

Москва, город федерального значения Москва
Военная служба
Неизвестно
Орлов Хайдар Фатехович Документ о военнопленных Дата рождения: 04.01.1922 Место рождения: Горьковская обл., Краснооктябрьский р-н, д. Камкино Воинское звание: рядовой Последнее место службы: 65 сп 43 ... Показать все
Смерть
2010
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