Орлов Хайдар Фатехович
Место рожденияГорьковская обл., Краснооктябрьский р-н, д. Камкино
Дата рождения04.01.1922
Дата смерти2010
ПолМужской
Отец
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.01.1922
Отец: Орлов Фатех
Мать: Орлова Мялика
Горьковская обл., Краснооктябрьский р-н, д. Камкино
Рождение ребёнка
14.05.1950
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Зайтюна Хасаиновна
Москва, город федерального значения Москва
Военная служба
Неизвестно
Орлов Хайдар Фатехович Документ о военнопленных Дата рождения: 04.01.1922 Место рождения: Горьковская обл., Краснооктябрьский р-н, д. Камкино Воинское звание: рядовой Последнее место службы: 65 сп 43 ... Показать все
Смерть
2010