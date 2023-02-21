Котова Мария Данииловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Котова Мария Данииловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1728

Дата смерти

Между 1764 и 1794

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1731 г.р.

Дети

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1728

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1750

Дочь: Анна Петровна

Отец ребёнка: Котов Петр Петрович

Яромаска, Сарапульский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1752

Сын: Котов Трифон Петрович

Отец ребёнка: Котов Петр Петрович

Яромаска, Сарапульский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1754

Дочь: Дарья Петровна

Отец ребёнка: Котов Петр Петрович

Яромаска, Сарапульский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Котов Петр Петрович

Место жительства
Неизвестно
Яромаска, Сарапульский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Между 1764 и 1794
Яромаска, Сарапульский муниципальный район, Удмуртская Республика
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