Котова Мария Данииловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1728
Дата смертиМежду 1764 и 1794
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1728
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1750
Дочь: Анна Петровна
Отец ребёнка: Котов Петр Петрович
Рождение ребёнка
1752
Отец ребёнка: Котов Петр Петрович
Рождение ребёнка
1754
Дочь: Дарья Петровна
Отец ребёнка: Котов Петр Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Котов Петр Петрович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Между 1764 и 1794