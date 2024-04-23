Екатерина Ивановна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1750
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
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Рождение
Около 1750
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
1766
Муж: Ермолай Сергеевич
Рождение ребёнка
28.10.1768
Дочь: Неонила? Ермолаевна
Отец ребёнка: Ермолай Сергеевич
Рождение ребёнка
28.10.1774
Дочь: Прасковья Ермолаевна
Отец ребёнка: Ермолай Сергеевич
Рождение ребёнка
1777
Сын: Иван Ермолаевич
Отец ребёнка: Ермолай Сергеевич
Рождение ребёнка
15.02.1777
Сын: Павел Ермолаевич
Отец ребёнка: Ермолай Сергеевич
Рождение ребёнка
16.01.1780
Сын: Фёдор Ермолаевич
Отец ребёнка: Ермолай Сергеевич
Рождение ребёнка
30.01.1783
Сын: Иван Ермолаевич
Отец ребёнка: Ермолай Сергеевич
Рождение ребёнка
21.04.1785
Дочь: Мария Ермолаевна
Отец ребёнка: Ермолай Сергеевич