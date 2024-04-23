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Екатерина Ивановна

Место рождения

Карпово, Нелидовский, Тверская область

Дата рождения

Около 1750

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1746 г.р.

Дети

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1750

Отец: не указан

Мать: не указана

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Место жительства
Неизвестно
Карпово, Нелидовский, Тверская область
Бракосочетание
1766

Муж: Ермолай Сергеевич

Рождение ребёнка
28.10.1768

Дочь: Неонила? Ермолаевна

Отец ребёнка: Ермолай Сергеевич

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
28.10.1774

Дочь: Прасковья Ермолаевна

Отец ребёнка: Ермолай Сергеевич

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
1777

Сын: Иван Ермолаевич

Отец ребёнка: Ермолай Сергеевич

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
15.02.1777

Сын: Павел Ермолаевич

Отец ребёнка: Ермолай Сергеевич

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
16.01.1780

Сын: Фёдор Ермолаевич

Отец ребёнка: Ермолай Сергеевич

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
30.01.1783

Сын: Иван Ермолаевич

Отец ребёнка: Ермолай Сергеевич

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
21.04.1785

Дочь: Мария Ермолаевна

Отец ребёнка: Ермолай Сергеевич

Карпово, Нелидовский, Тверская область

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