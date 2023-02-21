Поспелов Михаил Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1861 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1885 ст.
Соликамского уезда Пожевской волости мастерская дочь девица Калерия, 23 г. Жених - пермский мещанин, 24 г. Восприемники: Безгодов Федор Георгиевич, Соликамского уезда Пожевской волости мастеровой ( эт... Показать все
Смерть
Неизвестно