Поспелов Михаил Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПоспелов Михаил Петрович

Поспелов Михаил Петрович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1861 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Вычислено 1862 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1885 ст.

Жена: Поспелова Калерия Георгиевна

Соликамского уезда Пожевской волости мастерская дочь девица Калерия, 23 г. Жених - пермский мещанин, 24 г. Восприемники: Безгодов Федор Георгиевич, Соликамского уезда Пожевской волости мастеровой ( эт... Показать все
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close