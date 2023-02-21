Лахтина Меланья Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лахтина Меланья Федоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1861

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1877

Сын: Лахтин Петр Афанасьевич

Отец ребёнка: Лахтин Афанасий Никитьевич

Кузнецово, Тевризский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1881

Сын: Лахтин Григорий Афанасьевич

Отец ребёнка: Лахтин Афанасий Никитьевич

Кузнецово, Тевризский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1886

Сын: Лахтин Андрей Афанасьевич

Отец ребёнка: Лахтин Афанасий Никитьевич

Кузнецово, Тевризский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1890

Сын: Лахтин Марк Афанасьевич

Отец ребёнка: Лахтин Афанасий Никитьевич

Кузнецово, Тевризский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1894

Сын: Лахтин Никита Афанасьевич

Отец ребёнка: Лахтин Афанасий Никитьевич

Кузнецово, Тевризский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1897

Дочь: Пелагея Афанасьевна

Отец ребёнка: Лахтин Афанасий Никитьевич

Кузнецово, Тевризский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лахтин Афанасий Никитьевич

Смерть
Неизвестно
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