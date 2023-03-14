Агафья Степановна
Место рожденияс.Ямбухтино
Дата рождения1733
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733
Отец: не указан
Мать: не указана
с.Ямбухтино
Рождение ребёнка
1758
Дочь: Агафья Обросимова
Отец ребёнка: Обросим Васильевич
Рождение ребёнка
1758
Дочь: Софья Обросимова
Отец ребёнка: Обросим Васильевич
Рождение ребёнка
1760
Сын: Андрей Обросимович
Отец ребёнка: Обросим Васильевич
Рождение ребёнка
1767
Сын: Давид Обросимович
Отец ребёнка: Обросим Васильевич
Смерть
Неизвестно