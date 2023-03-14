Агафья Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАгафья Степановна

Агафья Степановна

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Место рождения

с.Ямбухтино

Дата рождения

1733

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733

Отец: не указан

Мать: не указана

с.Ямбухтино
Рождение ребёнка
1758

Дочь: Агафья Обросимова

Отец ребёнка: Обросим Васильевич

Красная Поляна, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1758

Дочь: Софья Обросимова

Отец ребёнка: Обросим Васильевич

Красная Поляна, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1760

Сын: Андрей Обросимович

Отец ребёнка: Обросим Васильевич

Красная Поляна, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1767

Сын: Давид Обросимович

Отец ребёнка: Обросим Васильевич

Красная Поляна, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно
Красная Поляна, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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