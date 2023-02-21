Гусев Алексей Максимович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1870
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1870
Отец: Гусев Максим Григорьевич
Мать: ?
Рождение ребёнка
Около 1894
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Около 1896
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Около 1898
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Около 1902
Мать ребёнка: ?
Смерть
Неизвестно
Чёрная Курья, Мамонтовский муниципальный район, Алтайский край