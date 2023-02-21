Гусев Алексей Максимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гусев Алексей Максимович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

AS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1870

Отец: Гусев Максим Григорьевич

Мать: ?

Рождение ребёнка
Около 1894

Сын: Гусев Иван Алексеевич

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Около 1896

Сын: Гусев Павел Алексеевич

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Около 1898

Сын: Гусев Николай Алексеевич

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Около 1902

Сын: Гусев Михаил Алексеевич

Мать ребёнка: ?

Смерть
Неизвестно
Чёрная Курья, Мамонтовский муниципальный район, Алтайский край
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