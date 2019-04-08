Пермяков Роман Евгеньевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пермяков Роман Евгеньевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.04.2019

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.04.2019

Отец: не указан

Мать: Данишевская Наталья Владимировна

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