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Филатова Пелагея Никитична

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Место рождения

Спасс, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

01.01.1877 ст.

Дата смерти

Около 1969

Пол

Женский

Добавил:

НО
Участники
Место
Комментарий
Крещение
01.01.1877 ст.
Рождение
01.01.1877 ст.

Отец: Никита Тимофеев

Мать: Парасковья Федоровна

Спасс, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
1896

Муж: Филатов Никита Лаврентьевич

Дальнерусаново, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
27.07.1899 ст.

Сын: Филатов Евдоким Никитович

Отец ребёнка: Филатов Никита Лаврентьевич

Исаково, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
19.09.1900

Сын: Филатов Григорий Никитович

Отец ребёнка: Филатов Никита Лаврентьевич

Исаково, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Между 1900 и 1910

Сын: Филатов Андрей Никитович

Отец ребёнка: Филатов Никита Лаврентьевич

Исаково, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1907

Сын: Филатов Игнатий Никитович

Отец ребёнка: Филатов Никита Лаврентьевич

Исаково, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
12.12.1910 ст.

Дочь: Филатова Анастасия Никитична

Отец ребёнка: Филатов Никита Лаврентьевич

Исаково, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1913

Дочь: Филатова Анна Никитична

Отец ребёнка: Филатов Никита Лаврентьевич

Исаково, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
12.12.1914

Сын: Филатов Игнатий Никитович

Отец ребёнка: Филатов Никита Лаврентьевич

Исаково, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
24.04.1916

Дочь: Филатова Ирина Никитична

Отец ребёнка: Филатов Никита Лаврентьевич

Исаково, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1918

Сын: Филатов Степан Никитович

Отец ребёнка: Филатов Никита Лаврентьевич

Исаково, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Место жительства
Около 1950
Москва, город федерального значения Москва
ул. Калинина, д. 7/6
Смерть
Около 1969
Москва, город федерального значения Москва
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