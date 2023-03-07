Филатова Пелагея Никитична
Место рождения
Дата рождения01.01.1877 ст.
Дата смертиОколо 1969
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Крещение
01.01.1877 ст.
Рождение
01.01.1877 ст.
Отец: Никита Тимофеев
Мать: Парасковья Федоровна
Бракосочетание
1896
Дальнерусаново, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
27.07.1899 ст.
Сын: Филатов Евдоким Никитович
Отец ребёнка: Филатов Никита Лаврентьевич
Рождение ребёнка
19.09.1900
Сын: Филатов Григорий Никитович
Отец ребёнка: Филатов Никита Лаврентьевич
Рождение ребёнка
Между 1900 и 1910
Отец ребёнка: Филатов Никита Лаврентьевич
Рождение ребёнка
Около 1907
Сын: Филатов Игнатий Никитович
Отец ребёнка: Филатов Никита Лаврентьевич
Рождение ребёнка
12.12.1910 ст.
Дочь: Филатова Анастасия Никитична
Отец ребёнка: Филатов Никита Лаврентьевич
Рождение ребёнка
Около 1913
Дочь: Филатова Анна Никитична
Отец ребёнка: Филатов Никита Лаврентьевич
Рождение ребёнка
12.12.1914
Сын: Филатов Игнатий Никитович
Отец ребёнка: Филатов Никита Лаврентьевич
Рождение ребёнка
24.04.1916
Дочь: Филатова Ирина Никитична
Отец ребёнка: Филатов Никита Лаврентьевич
Рождение ребёнка
1918
Отец ребёнка: Филатов Никита Лаврентьевич
Место жительства
Около 1950
ул. Калинина, д. 7/6
Смерть
Около 1969