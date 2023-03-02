Мухин Николай Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мухин Николай Сергеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

11.08.1916

Пол

Мужской

Добавил:

ЛД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Мухин Сергей

Мать: Мухина Хельга

Рождение ребёнка
29.09.1966

Дочь: Халлиулина Алёна Николаевна

Мать ребёнка: Мухина Раиса Никоноровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мухин Сергей Николаевич

Мать ребёнка: Мухина Раиса Никоноровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мухина Раиса Никоноровна

Смерть
11.08.1916
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