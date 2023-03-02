Мухин Николай Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти11.08.1916
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Мухин Сергей
Мать: Мухина Хельга
Рождение ребёнка
29.09.1966
Дочь: Халлиулина Алёна Николаевна
Мать ребёнка: Мухина Раиса Никоноровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Мухина Раиса Никоноровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мухина Раиса Никоноровна
Смерть
11.08.1916