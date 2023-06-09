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Богомолов Иван Афанасьевич

Место рождения

Иванщина, Гдовская волость, Гдовский уезд

Дата рождения

До 1870 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1870 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Иванщина, Гдовская волость, Гдовский уезд
Поручитель
19.01.1886 ст.
Гдов, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Афанасьевская церковь 19.01.1886 Иванщины крестьянин Антип Антонович Чермы Марфа Диомидовна по жениху Иванщины крестьянин Иван Афанасьевич Богомолов по жениху Иванщины крестьянин Григорий Матфеевич ... Показать все
Смерть
Неизвестно

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