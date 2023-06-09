Богомолов Иван Афанасьевич
Место рождения
Дата рожденияДо 1870 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
До 1870 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Поручитель
19.01.1886 ст.
Гдов, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Афанасьевская церковь 19.01.1886 Иванщины крестьянин Антип Антонович Чермы Марфа Диомидовна по жениху Иванщины крестьянин Иван Афанасьевич Богомолов по жениху Иванщины крестьянин Григорий Матфеевич ... Показать все
Смерть
Неизвестно