Мария Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мария Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1707

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1706 г.р.

Дети

Добавил:

ГЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1707

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1732

Сын: Федор Кузьмич

Отец ребёнка: Кузьма Васильевич

Рождение ребёнка
1734

Дочь: Дарья Кузьминична

Отец ребёнка: Кузьма Васильевич

Рождение ребёнка
1737

Дочь: Федосья Кузьминична

Отец ребёнка: Кузьма Васильевич

Рождение ребёнка
1744

Дочь: Татьяна Кузьминична

Отец ребёнка: Кузьма Васильевич

Рождение ребёнка
1747

Сын: Петр Кузьмич

Отец ребёнка: Кузьма Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кузьма Васильевич

Смерть
Неизвестно
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