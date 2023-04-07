Мария Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1707
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1707
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1732
Сын: Федор Кузьмич
Отец ребёнка: Кузьма Васильевич
Рождение ребёнка
1734
Дочь: Дарья Кузьминична
Отец ребёнка: Кузьма Васильевич
Рождение ребёнка
1737
Дочь: Федосья Кузьминична
Отец ребёнка: Кузьма Васильевич
Рождение ребёнка
1744
Дочь: Татьяна Кузьминична
Отец ребёнка: Кузьма Васильевич
Рождение ребёнка
1747
Сын: Петр Кузьмич
Отец ребёнка: Кузьма Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кузьма Васильевич
Смерть
Неизвестно