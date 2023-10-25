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Попов Яков Алексеевич

Место рождения

Россия, Тамбовская область, с. Грязнуша

Дата рождения

04.12.1914

Дата смерти

21.12.1964

Пол

Мужской

Добавил:

АЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.12.1914

Отец: Попов Алексей

Мать: не указана

Россия, Тамбовская область, с. Грязнуша
Рождение ребёнка
05.03.1938

Сын: Попов Борис Яковлевич

Мать ребёнка: Попова Дарья Никитична

Россия, г. Уфа
Рождение ребёнка
06.10.1944

Дочь: Лукъянова Тамара Яковлевна

Мать ребёнка: Попова Дарья Никитична

Россия, Ульяновская область, р.п. Радищево
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Попова Дарья Никитична

Россия, Тамбовская область, г. Маршанск
Работа или профессия
Неизвестно
Валял валенки до войны, после войны занимал руководящие должности.
Смерть
21.12.1964
Россия, Ульяновская область, р.п. Радищево
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