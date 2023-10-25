Попов Яков Алексеевич
Место рожденияРоссия, Тамбовская область, с. Грязнуша
Дата рождения04.12.1914
Дата смерти21.12.1964
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.12.1914
Отец: Попов Алексей
Россия, Тамбовская область, с. Грязнуша
Рождение ребёнка
05.03.1938
Мать ребёнка: Попова Дарья Никитична
Россия, г. Уфа
Рождение ребёнка
06.10.1944
Дочь: Лукъянова Тамара Яковлевна
Мать ребёнка: Попова Дарья Никитична
Россия, Ульяновская область, р.п. Радищево
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Попова Дарья Никитична
Россия, Тамбовская область, г. Маршанск
Работа или профессия
Неизвестно
Валял валенки до войны, после войны занимал руководящие должности.
Смерть
21.12.1964
Россия, Ульяновская область, р.п. Радищево