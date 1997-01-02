Спиридонова Антонина Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.11.1927
Дата смерти02.01.1997
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
11.06.1949
Сын: Спиридонов Александр Мартынович
Отец ребёнка: Дреер Мартын Матвеевич
Рождение ребёнка
16.10.1950
Дочь: Спиридонова Марта Мартыновна
Отец ребёнка: Дреер Мартын Матвеевич
Рождение ребёнка
20.05.1955
Сын: Спиридонов Виктор Мартынович
Отец ребёнка: Дреер Мартын Матвеевич
Рождение ребёнка
07.11.1961
Сын: Спиридонов Сергей Мартынович
Отец ребёнка: Дреер Мартын Матвеевич
Смерть
02.01.1997