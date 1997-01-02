Спиридонова Антонина Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Спиридонова Антонина Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.11.1927

Дата смерти

02.01.1997

Пол

Женский

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.11.1927

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.06.1949

Сын: Спиридонов Александр Мартынович

Отец ребёнка: Дреер Мартын Матвеевич

Рождение ребёнка
16.10.1950

Дочь: Спиридонова Марта Мартыновна

Отец ребёнка: Дреер Мартын Матвеевич

Рождение ребёнка
20.05.1955

Сын: Спиридонов Виктор Мартынович

Отец ребёнка: Дреер Мартын Матвеевич

Рождение ребёнка
07.11.1961

Сын: Спиридонов Сергей Мартынович

Отец ребёнка: Дреер Мартын Матвеевич

Смерть
02.01.1997
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