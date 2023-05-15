Масютин Евгений Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМасютин Евгений Николаевич

Масютин Евгений Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.09.1980

Пол

Мужской

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.09.1980

Отец: Масютин Николай Сергеевич

Мать: Масютина Надежда Васильевна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close